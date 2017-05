"Naabrist parem" kolmas saade ehmatas televaatajaid, kes on hoidnud pöialt kõige noorematele saates osalejatele - Ida Isabelile ja Rein-Erikule. Saate pesamunadele on see juba teine punane rosett. Kolmas punane rosett tähendab aga mängust välja langemist.

"Need olid mingid minivead, mis seal olid! Et selle eest saada teine punane rosett – miks? Nördinud tunne on!" avaldas Ida Isabel oma pettumust.



Kollase võiduroseti pälvis kauni vannitoa eest perekond Meikar. Teised osalejad polnud aga võiduga päri, sest viimistlustööd ei olnud Meikarite vannitoas naabrite hinnangul lõpule viidud. Teise kollase võiduroseti said endale Jana ja Siim-Sten, kes meisterdasid parima voodi.