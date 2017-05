Räppar Beebilõust on juba mõnda aega vaadanud elu vanglatrellide tagant, kuhu ta saadeti veebruaris toime pandud relvastatud poeröövi eest. Vahepeal annab ta endast märku ka sotsiaalmeedia vahendusel.

Paar päeva tagasi avaldas Beebilõust Instagramis pildi paberile kirjutatud ridadest. Pildi juures on tekst: "Sõnumid tsoonist. "Ma loen neid sõnu, lauseid, vaatan seda teksti ja tahaks selle siis põletada.

Miks? Sest see tekst on liiga hea, liiga aus, liiga f**ing päris... Ja ma pole nii väga kindel kas see kahep****line mängumaailm händlib selle päris kunsti ära... Kas see maailm on seda kunsti üldse väärt?" Mo aknal on trellid ja rõske on torn, neis sõnades nii mõnusalt valus see äratundmine on..."

Beebilõust: kas maailm on me kunsti üldse väärt? (Alar Truu)

Postituse kommentaaridest selgub, et Beebilõusta inspireeris neid ridu kirjutama sõbra loodud luuletus, mille too räpparile märtsis kirjaga vanglasse saatis. Esialgse luuletuse on sõber, artistinimega Räpane Päevik, postitanud ka oma Instagrami lehele.