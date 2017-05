"Oleme põhifookuse pannud uutele ja väiksematele artistidele," paljastab Eesti esimese Youtube’i saatekanali ja muusikasaate "The Moon Station" produtsent Ken Einberg saate tagamaid. "Suurtel ja tuntud nimedel on alati palju kajastust ja neid on võimalik näha igal pool, väikesed artistid on suuremate varjus."

Muusikasaade "The Moon Station" tutvustab Eesti muusikamaastiku tegijaid, kes jagavad oma kogemusi ja paljastavad hingesaladusi. Idee ei sündinud üleöö, vaid keerles saatetegijatel juba paar aastat peas.

Ken Einberg (paremalt esimene)

"Algne plaan oli teha ainult audiosaade, kuid mõistsime, et peale heli on vaja ka pilti," ütleb Ken. Ta selgitab saate eesmärki: "Loome uusi meediaväljundeid, mille kaudu pakkuda artistidele võimalust esitleda enda muusikat video -ja audioformaadis. Eestis on neid vähe."

Esimeses omalaadses internetipõhises "The Moon Station" saates käis külas noor ja vihane psühhedeelne bluus-rokkbänd The Queen Of Spades, kes on pannud siiani kuulajad imestunult kahtlema, kas tegu on ikka Eesti bändiga. Selle liikmed tõdesid, et neile pole miski kergelt kätte tulnud.