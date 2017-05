„Üks, mis kindlasti kõigile kohe silma hakkab, on see, et me proovisime Koidule erinevaid riideid selga. Täna tal polnud õiged riided, alles proovime, mis värvi ja materjali mõttes paremini läheb,“ paljastab Eesti eurodelegatsiooni juht Mart Normet tänase lavaproovi esimesed tulemused.

Mart räägib Õhtulehele, et esimene proov on esimene proov ja muudatusi tuleb ikka ette. „Selles mõttes läks huvitavalt, et meile anti laval natuke rohkem aega, kui oli planeeritud. See number on visuaalselt väga keeruline, et kõik positsioonid paika saada,“ sõnab ta. „Meil pole laval erilist koreograafiat. Tantsu ei toimu, aga on hästi palju täpset liikumist – püüame Laurat ja Koitu ikka visuaalselt lahus hoida ja see, kuidas nad täpselt paika liiguvad, tuleb panna paika,“ ütleb delegatsioonijuht, et katsetamine võtab alati aega. Laulu osas läks proov aga ülihästi. „Oleme heli ja kõigega tohutult rahul. Meil on ilmselt sel aastal ühed tugevaimad lauljad,“ kiidab Normet.

Üks võimalik kostüüm (Andres Putting (EBU))

Suuri etteheiteid või parandusi delegatsioonil laupäevaseks prooviks esitada ei ole. „Tavalised tehnilised asjad. Kui teed laval minimaalset asja, peab see olema seda täpsem. Kui laval on tohutu koreograafia, siis toimub kaadris ikka midagi, aga kui on vaid väikesed peapöörded, peab see eriti täpselt paigas olema,“ ütleb Mart ja lisab, et mida vähem on tegevust, seda raskem on seda filmida. Tihedama tegevusega saab vaatajat ka pisut ära petta. Natuke parandati vaid valguse ning kaamerate osa. „Nipet-näpet, midagi põhimõttelist me muutma ei hakka.“ Mees tõdeb, et sellises staadiumis ei saagi teha sadat parandust – tuleb välja valida mõned põhilised ja nendega töötada, et number teistest eristuks. „Olemegi ise oma numbri sellega keerukaks teinud, et see on hästi minimaalne. Eestis oli ka. Nüüd toimub Eesti numbri edasi viimine suurele lavale.“