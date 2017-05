Kui mõni päev tagasi potsatas minu e-postkasti ühe suurpanga kiri, siis hõõrusin kaks korda silmi ja mõtlesin, et kas tõesti on 1. aprill? Kirjas anti teada eksperimendist, millega selgitati välja, et kuus on võimalik säästa kuni kakssada eurot. Majandusedu võtmena toodi välja pere rahaasjade teadlikum planeerimine.

Kahe lapsega noorpere, kahte last üksinda kasvatav ema ning isemajandav tudeng panid kuu jooksul kirja oma sissetulekud ja väljaminekud ning analüüsisid neid nõustaja abiga. Põhireegel oli, et säästa tuleb pisiasjadelt. Nagu kahe lapsega noorpere puhul selgus, saab kõige enam iga kuu kokku hoida meelelahutuselt, peamiselt kinos käimiselt ja väljas söömiselt. Lisakokkuhoiu võimalustena avastati ka hoidistamist ning televisiooni- ja telefonipakettide soodsamate vastu vahetamist.

Üksi lapsi kasvatava ema igakuistes kuludes oli samuti lastega seotud tasulist meelelahutust, näiteks veekeskuste ja mängutubade külastamist, aga ka sagedast maiustuste ostmist. Mõistagi tuleb veekeskus ja maiustused nimekirjast maha tõmmata.

Tudengi puhul selgus, et arvestatavaid summasid kulus mugavuse ja riiete ostmise peale. Kui tudeng säästa tahab, tuleb tal käia jala ja osta rohkem kasutatud riideid. Tudeng eksperimendikuul kinos ei käinud, raamatuid ei ostnud, kommi ei söönud ja veekeskuses ei sportinud. Aga kellele neid pisiasju ikka vaja on.