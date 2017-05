Ükskord prahvatab vimm, mis kogunend salaja, võib kokku võtta viimased arengud Georg Otsa nimelises muusikakoolis, kust tuleb lahkuda direktor Aarne Saluveeril. Nii on otsustanud haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Et koolis käärib juba pikemat aega, oli saladus vaid laiemale avalikkusele – kuna kooli juhtkond umbusaldas direktorit neli aastat tagasi ja pidi seepeale hoopis ise lahkuma, võib arvata, et kompromissitu juhtimisstiil on kooliperele muret teinud juba pikemat aega.

Seda kummastavam on leigus, millega haridus- ja teadusministeerium suhtus õpetajate kaebustesse koolijuhi suunal. Kuni umbusaldusavalduseni, mida toetas 79 koolitöötajat, polevat neile isegi vastatud. Kuigi põhjust olnuks küllaga, sest nüüdseks on ministeeriumgi kinnitanud, et Saluveer rikkus töölepinguseadust, kui maksis õpetajatele palka uutel tingimustel, millega viimased polnud nõustunud. Õpetajatele alandavaks ja paljudele mõistmatuks kiskus lugu aga siis, kui ministeerium küll tunnistas seaduserikkumist, aga pidas Saluveeri sobilikuks ametit jätkama ja tahtis kaasata direktori vestlustesse õpetajatega psühholoogi.

Kahjuks ei saa ministri otsustava käitumisega teemale veel punkti panna, sest Otsa koolis juhtunu ei ole erand. Eesti koolidele (ainu)omasest autoritaarsest juhtimisstiilist rääkis hariduskorralduse lektor Jüri Ginter juba pea 10 aastat tagasi. Et ajaga pole asi paranenud, kinnitab ka haridustöötajate liit. Kes soovib tutvuda värvikate näidetega võimu kuritarvitavatest koolijuhtidest, sel piisab otsingumootorisse tippida vaid sõnapaar direktori umbusaldamine.

Kõikides lugudes on ühine, et direktori isik ja juhtimisstiil ei määra ainult seda, kuidas tunnevad end koolis õpetajad, vaid ka õpilased. Seda olulisem on, millist eeskuju näitab riigikoolide juhtimisel riik kohalikele omavalitsustele. Kui esmane vastus õpetajate põhjendatud kaebustele on aga rahulolematuse mahasurumine, siis ei tasu imestada, et paljudest Eesti koolidest jõuab enne mujale lahkuda palju häid õpetajaid ja helgeid päid, kui jätab oma koha üks oskamatu juht.