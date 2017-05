Riigikogus avati täna eestivene kunstniku Ivan Sokolovi mälestusnäitus, kuhu on väljapandud MTÜ Vene Muuseumi kogust ja eraisikute kollektsioonidest saadud 32 väljavalitud kunstiteost.

Ivan Sokolovi näituse avamine riigikogus (Martin Ahven)

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul on tegu mitmekülgse kunstnikuga. Ta avaldas heameelt, et ühe eelmise sajandi eestivene kunsti huvitavama ja väärtuslikuma esindaja tööd on välja pandud just Riigikogu näitusesaalis.

Ivan Sokolov sündis aastal 1884 Tartus, suures vanausuliste perekonnas. Olles vaieldamatult andekas ning loov, kombineeris Ivan Sokolov kunsti hooajalise ehitustööga, et teenida elatist ning toetada suurt perekonda. 1906. aastal toimus tema esimene näitus kodulinnas Tartus, kuid suur läbimurre saabus alles aastal 1917, mil näituse tulemusena said müüdud üle 200 noore kunstniku töö. Jõuliselt arenev karjäär tõi näitusi Jekaterinburgi oblastis, Pihkvas, Tartus ning Tallinnas.1950. aastal visati Ivan Sokolov Kunstnike Liidu ridadest välja - kuhu ta kuulus aastast 1944 - kuna tema kunstis puudus ideoloogiline suunitlus. Kõrge eani tegeles Ivan Sokolov kunstiga, luues aina rohkem teoseid, mida sai näha arvukatel näitustel. Kunstnik suri 1972. aastal, olles 88 aastane.

Toompea lossi III korruse kunstisaalis saab nautida Ivan Sokolovi realistlikku impressionismi näitust kuni 26. maini.