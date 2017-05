Suure tõenäosusega saadab üldvalimistel edu valitsuses olevaid konservatiive, sest muidu poleks peaminister Theresa May kaks nädalat tagasi erakorralisi valimisi 8. juuniks välja kuulutanud.

Täna on Suurbritannias paljudes paikades kohalikud valimised . See on eelmäng viie nädala pärast toimuvatele üldvalimistele. Eile saadeti seoses lähenevate valimistega laiali ka Briti parlament.

Ja mida arvata endise peaministri Tony Blairi tagasitulekust poliitikasse? Kas see suurendab või vähendab leiboristide šansse?

On ju leiboristide praegune liider Jeremy Corbyn juba niigi põhjustanud suurimas opositsiooniparteis suuri lõhesid. Aga lõhenenud, ja seda just Euroopa asjus, on valitsevad konservatiividki.

Kui ajakirjandust jälgida, on valimiste eel pearõhk Euroopa Liidust lahkumist puudutavatel teemadel.

Põhjalikult on läbi hekseldatud eelmisel nädalal toimunud Theresa May ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri õhtusöök, millel arutatust lekitati ajakirjandusele hulk värvikaid variante, ent faktiliselt pole midagi teada.

Juncker olevat May soovile esineda Brexiti läbirääkimistel Briti pealäbirääkijana vastu seisnud ja tahab vastupidiselt Mayle, et läbirääkimiste etapid avalikustataks.

Eilsed lehed said kusagilt teada uue kahjutasunõude: Suurbritannial tulevat maksta Euroopa Liidule Brexiti eest 84,5 miljardit naelsterlingit (100 miljardit eurot), mis on peaaegu kaks korda suurem alguses nimetatud summast.

Samuti tilgub infot konkreetseid eluvaldkondi puudutavate teemade kohta – julgeolekust põllumajanduseni. Sealt siis nii kahjutasude nõudmine kui ka mure tuleviku pärast. Lahkumiskõnelused algavad alles pärast 8. juunil toimuvaid üldvalimisi.

Kaalukausil on Šotimaa iseseisvus

Lahkumiskõnelused ei saagi olla rõõmsameelsed. Valimistel on kaalukausil ka Šotimaa iseseisvus. On küll arvata, et iseseisvust taotlev Šoti Rahvuspartei (SNP) saavutab nii tänastel kohalikel valimistel kui ka viie nädala pärast üldvalimistel ülekaaluka võidu, ent konservatiividki võivad esineda tublilt, sest on võimalus, et nende taha kogunevad šotlased, kes ei taha riigi lagunemist.

Sellele rõhub Šoti konservatiivide liider Ruth Davidson, kelle meelest pole teada, mida Brexit ja Šotimaa iseseisvus õieti tähendavad.

Üldvalimiste kampaania on tegelikult juba alanud, ehkki parteid avalikustavad oma valimisprogrammid alles paari nädala pärast. Küllap on nad nendes sunnitud tegelema ka pakiliste majandus-, politsei- ja tervishoiuküsimustega.