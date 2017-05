Täna kohtusid Sotšis Venemaa president Putin ja Türgi president Erdogan. Kavas oli arutada Süüria olukorda, terrorismivastast võitlust ja kahe riigi koostööd. Reuters kirjutab, et Erdogani peamiseks huviks kotumisel on, et mõned Türgile kehtivad sanktsioonid ära kaotataks.

Venemaal kehtivad endiselt piirangud paljudele Türgi kaupadele, ehkki need on leebemad kui siis, kui need kehtestati pärast seda, kui Türgi väed 2015. aasta novembris Vene sõjalennuki alla tulistasid. Erdogani huvi on, et sanktsioonid lõplikult kaotataks. Praegu lubab Venemaa riiki türgi tsitruselisi puuvilju, kapsast, kiviga puuvilju ja sibulaid, kuid mitte näiteks kurke, õunu ja pirne. Türgi farmerid kurdavad, et põllumajandustoodete eksport teenib vaid 15 protsenti sellest, mis enne sanktsioonide kehtestamist, kirjutab Deutsche Welle. Erdogan on öelnud, et kavatseb väljendada oma tahtmist, et sanktsioonid lõpetataks.

Erdogani ja Putini vestlus olevat kestnud umbes poolteist tundi. Ekspertide hinnangul räägiti tõenäoliselt ennekõike siiski Süüriast, kirjutab EuroNews. Jutud koostööst ja kaubandusest võivad isegi selle teema varju jääda. Eelmisel korral kohtusid kaks riigipead märtsis. Eile võõrustas Putin Sotšis Saksamaa kantslerit Angela Merkelit. Kutse Erdoganile olevat tulnud ootamatult, mis annab põhjust arvata, et Putinil võis mõttes olla enamat kui Türgi köögiviljad.