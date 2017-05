Fantaasiast lummatud Argentina noormees on läbinud hulganisti plastilisi operatsioone, et olla äravahetamiseni sarnane haldjale. Nii on 24aastasel Luis Padronil teravatipulised kõrvad ja äärmiselt heledaks pleegitatud nahk. Samuti on tema "ümbersünd" haldjaks hõlmanud karvade eemaldamist kogu kehalt ning käimas on silmaiirise värvi muuutmise protsess.

Haldjamees (Carters News)

Kõik see on Buenos Airsesest pärit Luisile maksma läinud ligi 29 000 eurot, teab Daily Mail. Vaatamata juba välja käidud rahale ei näi noormehe kuludel lõppu tulevat. Nii kulub Luisil igakuiselt ligi 4700 eurot spetsiaalsetele kreemidele, ravile ning päevituskreemile, mille kaitsefaktoriks on 100.

POOLEL TEEL: pärast järjekordset operatsiooni (Carters News)

Kõikvõimalikud haldjad, inglid ja muud fantaasiamaailma tegelased muutusid Luisile kinnisideeks kui teada lapsepõlves kiusati.

Noormees ise ütleb, et teda ei huvita, mida inimestel tema välimuse kohta öelda on ja tema soov on teha kõik, et ühel päeval näha välja kui tõeline haldjas.

Luis on ilukirurgidel lasknud kõige muu hulgas muuta ka oma sünnipärast luustikku (Carters News)

Näiteks on Luisil veel kavas siirdada juukseid, et nende kasvupiir oleks südamekujuline. Ekstreemseim muutus, mida argentiinlane plaanib, on aga jäsemete pikendamine. Nimelt soovib haldjamees, et tema pikkuseks oleks tulevikus 195 sentimeetrit.