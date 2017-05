"Kui huvitav on olla langevarjur," arvab keegi daam. "Taevake, ma vean kihla, et teil on olnud palju kohutavaid elamusi."

"Jah, proua," on langevarjur

täiesti nõus. "Näiteks olin ma ükskord juba maandumas, kui märkasin silti, millel seisis: "Murul käimine keelatud!"."