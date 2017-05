Kui inimese kadumine ei viita kuriteole, ei saa võimud tema leidmiseks kriminaalmenetlust algatada ja tema otsimine on raskendatud. Siseministeerium soovib muuta seadust nii, et ka ilma kriminaalmenetluseta oleks võimalik kuulata pealt kadunud inimese telefoni ning jälgida tema pangatehinguid.

Praktika on näidanud, et puhtalt inimese kadumise järel kriminaalmenetlust alustada ei saa, sest ühtegi viidet kuriteole ei pruugi politseil olla, vahendavad ERRi raadiouudised.

"Kui näeme, et need lisameetmed võivad tulemust tuua, kui see ühe või teise konkreetse juhtumi aitab lahendada, siis me neid meetmeid kohaldama peaks," ütleb siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar.

Esimesena võiks politseil olla õigus küsida inimeste pangaandmeid. Lõuna prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Kert Kotkas leiab, et see oleks digitaliseeritud maailmas õige samm.

Niisamuti võiks politseil olla õigus kuulata pealt kadunud inimeste telefoni. Praegu saab politsei tuvastada küll seadme asukoha, ent mitte tuvastada, kes tegelikult telefoni kasutab.