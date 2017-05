Päeva võib pidada küllaltki irooniliseks, sest iga kassiomanik ju teab, et kallistamine pole isepäiste kiisude lemmiktegevus. Siit leiab lõbusad ja kasulikud kassidele ning kassiarmastajatele mõeldud telefonirakendused, mida oma telefoni selle kena tähtpäeva puhul alla laadida.

Tegemist on igale lemmikloomaomanikule vajaliku rakendusega, kust leiad kõik vajaliku selleks, et oma karvase sõbra eest hoolt kanda. Alates lemmiku terviseandmete sisestamisest ja meditsiinilisest infost kuni vajalike järelkontrollide, vaktsineerimiste ja hügieeniprotseduuride meeldetuletuste lisamiseni. Samuti saab jälgida olemasoleva toidu kogust, hoida silma peal kaalul ja kehatemperatuuril. Võimalike vaevuste korral saab esmaseid sümptomeid kirjelduse ja fotode järgi ka tuvastada.

Cat Fishing ja Cat Alone 2

Kõik kassiomanikud on olnud tunnistajaks naljakale olukorrale, kui kiisud seinale tekkinud valguspunkte- ja vihkusid oma kahe käpaga kinni püüda üritavad. Nutiajastul saab selliseid mänge telefonis või tahvelarvutis mängida. Cat Fishing mängus ujub värviline kala ekraani peal ringi ning kiisu peab oma karvaste käpakestega selle kinni püüdma. Mida rohkem kalu kinni püütakse, seda põnevamaks mäng läheb – viimasel ehk kolmandal tasemel ujub ekraani peal ringi kolm värvilist kala ning ülesandeks on nad kõik kätte saada.

Relax my cat

Muusika ühendab nii käed kui käpad! Erinevaid helisid sisaldav rakendus, mis aitab inimestel kaslastega paremini suhelda ning stimuleerida kiisude meeleolu. Sisaldades erinevaid muusikaid ja helisid, aitab rakendus kassidel paremini magama jääda, ärgata, mängida või lõõgastuda. Eraldi heli on loodud ka tiinetele emakassidele, et nende õnnistatud olekut veel enam stimuleerida. Muusika põhineb traditsioonilistel instrumentidel ja kasutatud on ka inimhääli.

Cat Sounds

See rakendus aitab sul oma karvase neljajalgse sõbraga paremini suhelda ja üksteisest paremini aru saada. Sisaldab 80 erinevat kassidele omast häälitsust, mis väljendavad nii kurbust, rõõmu kui viha. Kassidele, kes on erinevate helide suhtes väga tähelepanelikud, võib see rakendus esialgu mõjuda harjumatult. Jälgi tähelepanelikult, kuidas su kass erinevatele helidele reageerib ning proovi leida tema meeleolule vastav hääl.

Talking TOM

Tõeline legend juba aastaid - erinevad rääkiva kassi TOM-i rakenduse versioonid sobivad kasutamiseks nii sulle kui ka sinu kiisule. TOM on nagu virtuaalne koduloom, kellele sa saad anda oma nime, teda toita, potitada ja temaga mängida. Samuti oskab ta suhelda – ütle mõni sõna ning ta kordab selle järgi.

Bored Panda