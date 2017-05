Teadlased on teinud ühe küllaltki kummalise avastuse, mis peaks panema naisi napsitavaid mehi hoopis teise pilguga vaatama!

Nimelt selgus ühest teadlaste poolt läbi viidud uuringust, et mehed, kes on alkoholi tarbinud, hakkavad küllaltki kummaliselt käituma. See tähendab seda, et hakatakse silma tegema teistele meestele ning huvi naiste vastu kaob täielikult kuigi kainena ollakse heteroseksuaalsed, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

Uuring avaldati ajakirjas "Sotsiaalpsühholoogia" ning selgus, et mida rohkem mees alkoholi tarbib, seda suurema tõenäosusega jagub tal silmi naiste asemel hoopis nägusatele meestele. Teadlaste kinnitusel uurisid nad 83 mehe käitumist ning eriti hästi tuli taoline käitumine esile pärast kümne alkohoolse joogi tarbimist.