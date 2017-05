"Kui Jüri Ratas oleks liider, oleks ta praegu mures ja kutsuks enda juurde Sven Sesteri. Ta ütleks, et ei saa aru, mis toimub – Eesti Pank, eelarvenõukogu ja kommertspankade analüütikud on hakanud valitsuse rahanduspoliitika kohta rääkima sama, mida on rääkinud opositsioonilised eksrahandusministrid, ja sõltumatud eksperthinnangud pole valitsuste suhtes kunagi olnud nii kurjad," kirjutas Ligi Eesti Päevalehes .

Ligi leiab, et "midagi oleks vaja teha, kas või midagi vastata etteheidetele, et valitsus muudab reegleid omakasupüüdlikult, elab eelmiste ja tulevaste arvel ja põhjendamise asemel räägib rumalusi".

Peaminister Jüri Ratas leiab, et riigikogu liikme Jürgen Ligi kriitika valitsuse suunas on labane ning taolisel kirjatükil ja suhtumisel ei ole Eesti poliitikas kohta.

Sotsiaalmeedias artiklit jaganud peaminister Jüri Ratas ei suutnud uskuda, et antud kirjatükk on tõepoolest tõene ning ei kuulu valeuudiste hulka.

"Tõesti raske on uskuda, et pikaaegne Riigikogu liige, mitmekordne minister ja kogenud poliitik Jürgen Ligi kasutab oma ametikaaslaste suhtes niivõrd labast kõnepruuki ning ei tagane solvangutest ka pärast hukkamõistvaid reaktsioone. Minu siiras seisukoht on, et sellisel käitumisel pole Eesti poliitikas kohta. Maailmavaatelise debati madaldumine isiklikeks rünnakuteks tähendab demokraatliku mõttevahetuse lõppu," kirjutab Ratas.