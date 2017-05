Kui tabad oma armastatu teise inimese embusest või saad teada, et ta on seal olnud... See on raske ka kõige tugevamatele! Ometigi sõltub sinu elu su enda valikutest ja otsustest, mistõttu on oluline, et suudaksid sel hetkel hoida kainet mõistust. Kuidas mitte minna paanikasse ja mitte kaduda teki alla nutma?

Portaal Your Tango jagab viit nippi, mida murtud südamega tasuks arvesse võtta...

1. Ära mine paanikasse - stressihormoon lööb lakke ja tahaks kuhugi põgeneda. Kõige õigem oleks mitu korda sügavalt ja rahulikult hingata ning püüda rahuneda. Paanikas olles ei tee sa õigeid otsuseid!