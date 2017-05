Eeloleval reedel tähistab Viru hotell oma 45. juubelit ja kutsub kõiki huvilisi avatud uste päevale.

Hotellis on avatud kolm erinevat fotonäitust, pärastlõunal tutvustatakse maja ajalugu ja sisekujundust, majatuuridel saab lähemalt tutvuda hotelliga, uudistada äsjavalminud Soome100 teematubasid ning külastada KGB muuseumit imelise vaatega vaatega 23. korrusel. Üritus on tasuta, kuid soovijatel tuleb end registreerida, kuna osalejate arv on piiratud.

Sünnipäev jätkub kell 5 õhtul hotelli ja Tammsaare pargi vahelisel Amarillo terrassil Smilersi kontserdiga, kuhu on oodatud kõik soovijad.

“Meil on rõõm kutsuda nii hotelli külalisi kui ka linnarahvast tutvuma meie legendaarseks saanud majaga lähemalt. Juubeli puhul tutvustavad Viru hotelli erakordsed persoonid — “Viru hotell ja tema aeg“ raamatu autor Sakari Nupponen ja tänaste hotellitubade sisekujundaja Ville Lausmäe, kelle vanaisa, Väino Tamm, oli hotelli esimeseks sisearhitektiks,” räägib ettevõtte müügi- ja turundusjuht Evelin Org.

5. mai on Viru hotelli juubeliaasta kõrghetk. Täpselt 45 aastat tagasi avati hotell ametlikult, kui direktor Albert Šokman lõikas lindi läbi ning esimesed külalised saabusid hotelli - linna külastajate käsutuses oli 516 uut hotellituba. Viru 45. sünnipäeva tähistavad sündmuseid toimub veel terve aasta vältel.

Foto: www.sokoshotels.fi