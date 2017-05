Tele- ja raadiotegelane Kirsti Valdstein-Timmer paljastas oma Facebooki lehel varjatud ande - nimelt on naine õnnistatud ennustamisoskusega ning nüüd on ta valmis ka teisi probleemide lahendamisel aitama.

"No nii, oma sõbrannade ja Eesti tuntuima Nõia, minu kalli Marilyni survestamisel ja tungival nõudmisel teen siis ära, kirjutan natukene ennustamisest," alustas Timmer postitust.

"See nõuab mult küll teatud eneseületamist, aga olgu peale. Liiga show'ks on kogu see teema läinud. Ma tean, et meie väikeses riigis on megapalju inimesi, kes telefonitsi või interneti kaudu kaarte panevad. Kulla tulevikku piiluda soovijad, see ei ole aus, nii tegelikult saatust vaadata ei saa, telekasse helistades ei saa te mingeid vastuseid, see on jura. Samuti nagu ei saa kaartide lugemist raamatust õppida. See oskus on kas sündides või seda ei ole. Ja kui ei ole, siis ei tohi torkida ka, ei anna häid tulemusi," pani naine kõigile tulevikuhimulistele inimestele südamele.