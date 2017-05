Sa oled juba tükk aega vallaline olnud? Põhjus, miks sa ei leia endale kallimat, võib peituda sinus endas.

Arvad, et terve maailm on süüdi, et sinul kallimat pole ja sul kuidagi ei õnnestu seda õiget inimest ka leida? Tegelikult on enamasti süü inimeses endas, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

Nimelt võib nii mõnigi asi meie juures või meie käitumises põhjustab seda, et ei suudeta endale kaaslast leida.