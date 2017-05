New Yorgi uroloog David Shusterman väidab, et on nelja erinevat tüüpi peeniseid. Ja asja ei mõjuta pikkus ega ümbermõõt, vaid kuju.

Enamus inimestest teavad, et peenised näevad erinevad välja juba sõltuvalt sellest, kas tegu on erekteerunud peenisega või mitte, kirjutab portaal buzzfeed.com.

Tohter David Shusterman selgitas oma töös kohatut nelja tüüpi peeniste eripärasid.