Alternatiivse investeerimisfondi Eften Real Estate Fund III AS-i kolmas avalik aktsiaemissioon, mille maksimaalseks mahuks seadis fondivalitseja 6,3 miljonit eurot, märgiti üle 3,8-kordselt.

Kokku märgiti aktsiaid 23,8 miljoni euro ulatuses, mis on fondi seniste avalike emissioonide rekord. Märkimine oli suunatud üksnes fondi praegustele aktsionäridele ja märkimises osales fondi 300 aktsionärist 75 protsenti, teatas Eften

Eften Real Estate Fund III fondijuhi Viljar Arakase sõnul on oluline hoida ülekuumenemisohtlikus turuolukorras pea külmana. "Toimetame Eftenis investorite, mitte fondihalduri kitsa huvi alusel, mistõttu otsustasime korraldada emissiooni tagasihoidlikumas mahus, vaid olemasolevatele investoritele. Kaasame raha ainult nii palju, kui on kohe kavas juba valmis vaadatud mõistliku riski ja tulu profiiliga projektidesse paigutada," lisas Arakas.

Fond on Arakase sõnul plaanis tulevikus noteerida Balti börsil, mille tulemusena muutub fond tähtajatuks. "Börsile minek on olnud plaan alates 2015. aastast, mil fondi asutasime ja oleme selles vaimus toimetanud. Teeme selleks juba konkreetsemaid ettevalmistusi ning tänase plaani järgi on kavas fond börsil noteerida, muutes aktsiad järelturul lihtsasti kaubeldavaks," lisas Arakas.

Kolmanda avaliku emissiooni käigus kaasatud kapitali investeerib fond Arakase sõnul Laagrisse rajatavasse uude Selverisse ja Hortese aianduskeskuse kinnistusse, mis asub samuti Laagris. Lisaks ehitatakse kapitaalselt ümber DSV Riia logistikakeskus ning põhjalikult värskendatakse 10. aastapäeva tähistanud Saules Miestase välisfaasaad.

Eften Real Estate Fund III kolmanda aktsiaemissiooni märkimine algas 18. aprillil ja lõppes 2. mail 2017. Emissiooni käigus väljastab fond 500 000 lihtaktsiat hinnaga 12,5431 eurot ühe aktsia kohta. Emissiooni kogu nõudlus ületas kahe varasema aktsiaemissiooni nõudluse, kuigi aktsiaid pakuti üksnes fondi olemasolevatele aktsionäridele. Avaliku pakkumise viis läbi fondivalitseja Eften Capital AS ja märkimist korraldasid kõik Eesti Väärtpaberikeskuse kontohaldurid. Emissiooni korraldamise kogukulu moodustab umbes 0,1 protsenti kogu emissiooni mahust, jäädes 6000 euro piiresse.

Fondi kahe esimese emissiooni käigus kaasatud kapital on investeeritud Balti riikides Šiauliai Saules Miestas kaubanduskeskusesse, Vilniuse Ulonu ärimajja ja Laisves 3 büroohoonesse ning DSV logistikakeskustesse Riias, Vilniuses ja Tallinnas. Fondi varade maht on 31. märtsi 2017. aasta seisuga kokku 76,3 miljonit eurot, millest omakapital moodustab 29,9 miljonit eurot.

Fondi eesmärk on pakkuda investoritele ärikinnisvarale omast stabiilset dividenditootlust ja head kapitali kasvu. Fond maksab dividendideks 80 protsenti iga-aastasest vabast rahavoost. Oodatav iga-aastane dividendimäär on 4 – 8 protsenti aastas. 2016. aasta eest jagati netodividendideks kokku 1,5 miljonit eurot ehk 63 eurosenti ühe aktsia kohta.

Vastavalt finantsinspektsiooni poolt kinnitatud fondi prospektile võib Fond III investeeringut finantseerida pangalaenuga kuni 65 protsendi ulatuses. Omakapitali osakaal on igas uues investeeringus 35 protsenti või rohkem. Iga-aastane omakapitali tootluseesmärk on 15 protsenti aastas. Tegu ei ole garanteeritud fondiga.

Eften Real Estate Fund III AS on ainus Eften Capitali valitsetav fond, mis teeb jaeinvestorile kättesaadavaks investeeringu suuremahulistesse ärikinnisvaraprojektidesse. Fond investeerib ärikinnisvarasse ning piiratud arendusvõimalusega kinnistutesse nagu näiteks kaubandus, büroo, logistika ja hotellid või nendega seotud väärtpaberitesse Eestis, Lätis ja Leedus. Fond on sobilik pikaajalistele investoritele, kes soovivad investeerida Balti ärikinnisvaraturule, mida iseloomustab stabiilne, lihtsalt ennustatav rahavoog ning mõõdukas kapitali kasv.

Eften Real Estate Fund III AS on fondivalitseja Eften Capitali poolt 2015. aastal asutatud Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriv alternatiivne kinnisvarafond. Eften Capital AS on 2008. aastal asutatud varavalitsemise ettevõte, mis tegeleb ärikinnisvarainvesteeringutega Balti riikides. Eften Capital AS valitseb lisaks Eften Kinnisvarafond ASi ja Eften Kinnisvarafond II AS-i.

Eften Capital koos tütarettevõtjatega valitseb 46 ärihoonet, kus asub rohkem kui 900 üürnikku. Valitsetavate hoonete turuväärtus aprilli alguse seisuga on 500 miljonit eurot. Eften Capital AS on registreeritud finantsinspektsioonis ning tegutseb finantsinspektsiooni järelevalve all.

