Teiseks rikkus mootorrattur liiklusseaduse punkti (LS § 90 lg 1 p1), mis lubab liikluses osaleda ainult vastavat juhiluba omavaid isikuid. Nagu on tuvastatud, siis noormehel mootorratta juhtimisõigust andev juhiluba puudus, mille eest on karistus vastavalt LS §201 lg1 esmakordsel rikkumisel 200 trahviühikut (korduval 300) või arest. Seega on tegemist vähemalt kahe konkreetse liiklusseaduse punkti rikkumisega, mida käsitletakse väärtegudena. Kui isikul puuduvad varasemad tõsisemad rikkumised ja ta ei olnud kriminaalses joobes või narkootilisi aineid tarvitanud, pääseb ta tõenäoliselt kriminaalkorras karistamisest ja juhtum oleks sellega lõpetatud.

Politsei peatumismärguande eiramine on aga hoopis tõsisem teema. Liiklusseaduses on küll olemas vastavad punktid (LS § 16 lg2, LS §38 lg2), mille järgi politsei peatumismärguande täitmine on kohustuslik. Ka nende rikkumise kui väärteo eest on ette nähtud karistus (vastavalt LS §234 lg1 200 trahviühiku või arest ja 24 kuuks juhtimisõiguse äravõtmine), kuid asi pole nii lihtne. Sest politsei nõudel peatumata jätmisi tuleb ette erinevatel põhjustel ja politseinikul on selle rikkumise eest määratava sanktsiooni osas lai diskretsioon (kaalutlusõigus – toim). Politsei peatumismärguande eiramine võib juhtuda näiteks, sest politseinikut ei märgata, ehmatusest ja muu sarnase ebasoodsa asjaolu tõttu. Tavaliselt allutakse sel juhul politsei korraldusele pärast oma eksimusest arusaamist.

Antud juhtumil eiras mootorratta juht korduvaid peatumismärguandeid ja kihutas mööda teesulgudest. Tagaajamise käigus läbiti 15 kilomeetrit, st see kestis kaua ja selle käigus vahetusid erinevad episoodid, mis kõik kinnitavad juhi tahtlikku ja teadlikku tegutsemist. Asjaosaline ise ja temaga ühteviisi mõtlejad väidavad, et politsei oleks pidanud mootorrattal laskma segamatult edasi sõita, et mitte tekitada linnas ohtlikku põgenemise-tagaajamise olukorda. Kirjutama näiteks üles registreerimisnumbri, otsima välja omaniku koduse aadressi ja minema järgmisel päeval temaga koju vestlema. Selline seisukoht on ebaadekvaatne ja vastutustundetu.

Kihutaja kui potentsiaalne terrorist

Politsei ei saanud enne konkreetsete asjaolude tuvastamist teada, kes üldse on mootorratast juhtimas (sõiduk võis olla näiteks ärandatud) ja millised on rikkuja kavatsused. Ta võis olla narkojoobes, võis tegelda nn amokijooksuga, võis põgeneda raske kuriteo toimepanemise paigalt. Sellistes olukordades on sõiduk surmarelv. Kahjuks teame mitmetest viimasel ajal toimunud juhtumitest, kus kasutati liiklusvahendit paljude hukkunutega terroristlike aktide kordasaatmiseks. Niisuguste võimalustega mittearvestamine oleks olnud politseinike poolt äärmiselt ebaprofessionaalne, sest kihutava sõiduki peatamiseks on politsei kohustatud kasutama kõiki seaduslikke vahendeid.

Veelgi enam. Juht, kes eirab politseiniku peatumismärguannet, paneb enda sellega piltlikult öeldes väljapoole seadust, lindprii (outlaw) olukorda. Konkreetse liiklusrikkumise asjaolud tehakse täpselt kindlaks alles pärastpoole, siis kui intsidendi kuum faas on lõppenud. Enne seda asub peatumismärguande eiraja sisuliselt põgeneva kurjategija rollis. Kogu selle aja, mil mootorrattur alustas politsei eest põgenemist ja ta lõpuks peatati, olid tema ja ta kaassõitja elud väga suures ja reaalses ohus. Alles pärast peatuma sundimist said nad täielikult tagasi neile ette nähtud riigi- ja politseipoolse kaitse alla.

Eestis, nagu üldse läänemaailmas, võetakse väga tõsiselt inimõigusi, sealhulgas inimelu kaitset. Inimõigused laienevad absoluutselt kõikidele inimestele. Ka kurjategijate inimõigused peavad olema kaitstud, mistõttu neid ei tohi kohelda ebahumaanselt ega karistada inimväärikust alandaval viisil. Seaduslikku vägivalda kuni surmamiseni on lubatud kasutada ainult mõnedel kindlatel juhtudel. Vastavalt Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 2 lõikele 2, ei käsitata elu võtmist konventsiooni rikkumisena, kui see tuleneb põhjendatud vajadusest kasutada jõudu. Niisugused juhud on: esiteks inimese kaitsmisel õigusvastase vägivalla eest; teiseks seaduslikul vahistamisel või seaduslikult kinni peetud isiku põgenemise vältimiseks; kolmandaks seaduslikel toimingutel rahutuste või mässu mahasurumiseks. Siinjuures tuleb juhtida tähelepanu just sellele, et ei tehta vahet, millise õigusvastase vägivallaga on tegemist ja millise rikkumise eest toimub seaduslik vahistamine või põgenemise vältimine.