"Pretty Woman" on film, mida teavad kõik ning ühtlasi on paljud filmis nähtud riideid leidnud oma koha moeajaloos. Nüüd on võimalik kõigil soetada endale filmi üks ikoonkleitidest.

Kõik vana on teatavasti uus ning nii on tagasi ka 90ndatele iseloomulikud kleidid. Üks ikoonilisemaid, filmist "Pretty Woman" tuntud kleitidest, on nüüd müügil ühes briti suurimas veebikaubamajas Asos. Nimelt on Asos teinud koostööd briti brändiga Hunza G, kes disainis filmis Julia Robertsi seljas olnud originaalkleidigi.

Tulemuseks ongi orginaaliga vägagi sarnane kleit, mis on isegi tehtud samast materjalist, mis filmis nähtud napp, figuuri kallistav kleit. Siiski ei soovitata sellega minna tänavale jalutama nagu tegi Julia Robertsi tegelaskuju Vivian filmis, vaid hoopis randa suve nautima.