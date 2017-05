Eilses intervjuus CNN-i ajakirjanikule Christiane Amanpourile süüdistas endine presidendikandidaat Hillary Clinton oma kaotuses Venemaad ja FBI direktorit James Comeyd. Donald Trump vastas süüdistustele eile hilisõhtul Twitteris.

Clinton tuletab publikule meelde, et häälte arvu poolest oli tema võitja (Ameerika presidendiks saab see, kes võidab suuremas arvus osariikides, mis ei pruugi vastata häälte arvule terve riigi peale - toim.). Intervjueerija hoiatab, et sellisele kommentaarile võib järgneda presidendi säuts. Clinton kehitab demonstratiivselt õlgu ja ütleb: "No hästi! Parem tviitigu minust kui välissuhete teemal."

Clinton usub, et seksismil ja eelarvamustel naise rolli kohta ühiskonnas ning sobivuses riigijuhi ametile oli tema kaotuses oma osa. Kuid ennekõike on tema silmis kaotuse põhjustajaks James Comey, FBI direktor, kes saatis valimiste ajal Kongressile kirja, et kavatseb uuesti uurida Clintoni e-kirjade kasutust ajast, mil Clinton oli välisminister. Clinton on ka veendunud, et Venemaa sekkus valimistesse. Venemaast rääkides ei võta ta president Vladimir Putini nimegi suhu.

"Kas me [Clintoni meeskond] tegime vigu? Absoluutselt! Kas mina tegin vigu? Püha taevas, jah!" tunnistab Clinton, kuid lisab, et peamiseks põhjuseks tema kaotuses olid siiski välised mõjutajad. Nüüd peab naine ennast aktivistiks vastupanuliikumises Trumpi poliitika vastu ja progressiivse maailmavaate poolt.

President Trump vastas hilistel õhtutundidel pahaste säutsudega Twitteris, kus väidab, et demokraadid mängivad Vene kaardi välja ainult kibestumusest ning et Clintonil vedas, et Comey lasi tal minna. Ühtlasi kutsub ta Clintonit võltsiks.