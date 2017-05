Ameerika ühendriikide justiitsministeerium otsustas jätta karistamata kaks politseinikku, kes lasid eelmisel suvel Louisiana osariigis maha tõenäoliselt süütu mehe, kirjutab BBC. Filmilõigud sellest, kuidas politseinikud 37-aastast Alton Sterlingi maha surusid ja seejärel teda tulistasid ning politseinike karistuseta pääsemine vallandasid mehe kodulinnas Baton Rouge'is mitmepäevase protestide laine.

Uudised õigeksmõistvast otsusest lekkisid meediasse enne kui sellest said teada Sterlingi enda perekond või Baton Rouge'i linnapea. Mees lasti maha poe ees, kus ta töötas.

Baton Rouge'i politsei sai teate, et keegi ähvardab ühe poe ees inimesi relvaga. Alton Sterling müüs poe ees CD-plaate, kui ilmusid välja politseinikud, kes ta maha surusid. Keegi pealtnägija filmis toimuvat mobiiltelefoniga. Salvestuselt võib näha, kuidas pärast mehe mahasurumist sihib üks politseinik teda püstoliga. Kellegi hääl hüüab: "Tal on relv!". Järgnevad lasud.

Viie lapse isa suri saadud haavadesse kohapeal. Politsei sõnul keeldus ta korraldustele allumast, mehe taskus nägid nad relva ning neile tundus, justkui oleks mehe käsi pükste suunas liikunud.

Õigeksmõistvale otsusele järgnes mitmepäevane meeleavalduste ja mälestusürituste laine, mille käigus arreteeriti üle 200 inimese. Sterling oli mustanahaline mees ja politseinikud mõlemad valged. Juhtunus nähakse taas rassilist vägivalda ja ebavõrdsust, kus politsei kohtleb mustanahalisi kahtlusaluseid karmimalt - sageli vägivaldselt - kui valgenahalisi. Püstoli omamine ega kandmine pole Louisianas keelatud, pelgalt sellega mees seadust ei rikkunud. Kui ta sellega just tõepoolest kedagi ei sihtinud. See, et föderaalkohus politseinikke süüdi ei mõistnud, ei välista seda, et Louisiana osariik nende üle kohut ei saa pidada. Louisiana kuberner John Bel Edwards on videot juba näinud ja kirjeldab seda kui "häirivat".