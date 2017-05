Aasta tagasi on Perekooli foorumis sel teemal pikalt mõtteid vahetatud, arvamusavaldusi on olnud siin-seal mujalgi. „Lihtsalt ei taha olla söögikohas, kus kõrvallauas koer ilastab ja uriseb!“ ütleb üks. „Miks ta peaks ilastama ja urisema?“ imestab teine. „Kui on valida, kas rahulikult laua all istuv koer või kisav ja toiduga mängiv laps, siis mina valiksin naabriks koera – viisakaid lapsi on viimasel ajal väga vähe, viisakaid koeri kohtab aina rohkem.“ Üldiselt ollakse seisukohal, et vaikimisi on loomaga söögikohas viibimine meil pigem taunitav.

Tegelikult on näiteks Tallinnas sadakond kohvikut, kuhu koeradki on kõigiti teretulnud. Enamasti on märgitud, et oodatud on hästi käituvad koerad.

Toeka karu mõõtu 60kilone leonberger Rufus on üks neist koertest, kes aeg-ajalt kohvikusse satub. Tema perenaine Piret Aess ei arva, et ta pakuks sellega oma lemmikule erilist meelelahutust, vahel lihtsalt on nii välja kukkunud. „Samas: kui tahad, et su koer oleks sotsiaalne ja tuleks kõikjal hästi toime, ongi vaja temaga käia ka avalikes kohtades, seejuures võimalikult erinevates. Erinevad olukorrad mõjuvad koerale sotsialiseerivalt, mida rohkem uusi olukordi, lõhnu ja emotsioone ta kogeb, seda intelligentsem ta on.“

Kohvikuskäik koos koeraga oli esialgu vaid mõte, teemat guugeldades avastas Piret aga endalegi üllatusena, kui palju on lemmikloomasõbralikke söögikohti. Sestpeale ongi ta aeg-ajalt Rufuse kaasa võtnud.

„Meil pole ette tulnud mitte ühtki olukorda, kus keegi oleks koerale viltu vaadanud, põlglikult silmi pööritanud või suisa öelnud et oot-oot, kuhu te nüüd oma arust tulete selle koeraga,“ räägib Piret. „Olen küll alati ise ka küsinud, kas sobib, et nii suur koer on kaasas – mitte ainult kohviku töötajate, vaid ka teiste läheduses olevate kohvikuliste käest. Kunagi pole keegi vastu olnud, pigem tuntakse Rufuse vastu huvi, päritakse, mis tõugu, tahetakse patsutada ja nunnutada.“

Leebe olekuga koeramürakas võidab südameid möödaminnes, tõdeb perenaine ja räägib, kuidas kord Dirhami kalakohvikus uuris nende lähedal istunud vanem paar koera pikalt ilmselge poolehoiu ja imetlusega, tegid pilti ja pärisid tema kohta.

„Rufus muidugi tajus head suhtumist ja nihkus ise ka neile aina lähemale,“ muigab Piret. „Enne, kui oma einega lõpule jõudsime, oli kõrvallauas otsus sündinud: järgmine koer, kes nende perre tuleb, on leonberger.“

Kui ei meeldi, võib alati öelda

Ühel korral on Rufus kohvikus siiski ka piinliku olukorra tekitanud: „Olime suvel Tartus Küüni tänavas Ristiisa väliterrassil. Rufus pikutas tooli kõrval, aga hakkas tõusma just siis, kui lähenes ettekandja, kes muidugi ei osanud oodata, et koera pea nii kõrgele kerkib – nii lõi Rufus oma peaga kandiku uppi, tellitud vein lendas ettekandjale peale. Minul oli väga piinlik, vabandasin ette ja taha – aga ettekandja poolt ei tulnud ühtki halba sõna või pilku. Vähe sellest: pärast selgus, et seda pokaalitäit veini polnud ka arvel kirjas, ehkki minu jaoks oli enesestmõistetav, et maksan selle kinni. Nii et – jah, minul on eranditult vaid meeldivad kogemused.“

Piret ütleb, et muidugi püüab ta alati teha omalt poolt kõik, et teisi kohvikulisi võimalikult vähe häirida – näiteks valida laua seal, kus on piisavalt ruumi, et ei peaks koera väga kellegi külje alla pressima. „Kui aga mõnele kohvikulistest siiski ei meeldi koera läheduses olla, siis loodan, et mulle öeldakse seda,“ märgib ta. „Loomulikult oleksin ma kurb, kui selguks, et pean ära minema, aga pahaks ma seda küll ei pane. Põhjuseks võib ju olla ränk allergia või paaniline hirm koerte ees – ja kohvikud on ennekõike ikka inimestele, muidugi lahkume siis meie.“

Koeraomanike õnneks näib piisavalt olevat ka neid inimesi, kellel pole kategoorilist „Uih, loomad elutoas!“-hoiakut. Nagu üks neist on foorumis kirjutanud: „Mind ei häiri lapsed, koerad ega imetavad emad. Ja kui ka häiriks, siis saaksin ma istuda eemale, vaadata mujale. Ja ma loodan, et kui miski minu juures kedagi häirib, siis ka tema saab minna eemale ja vaadata mujale, mitte hakata nõudma minu eemaldamist.“

Piret lisab, et mõistagi peab iga koeraomanik vastutama selle eest, et kohvikusse kaasa võetud lemmik oskaks seal käituda: „Rufus on läbi teinud nii kutsikakooli kui ka kuulekuskoolituse, viimase suurepärase treeneri Tatjana Tsernjakova käe all. Loomult on ta ju leebe ja flegmaatiline, aga inimesed ei pea seda teadma – ja ehmatada võib ta juba oma koguga. Minu asi on sellega arvestada ja tagada, et inimestel temaga probleeme ei tekiks, ükskõik, kus me siis ka oleme.“

Leonberger

Seda tõugu koeri meil päris igal tänavanurgal ei kohta. Kaheaastane Rufus, passinimega Marko Sidra, on pärit Lätist (kasvataja Armands Mierkalns), tema isa elab küll Eestis. Piret ütleb oma kogemuse põhjal, et liiga pehme loomuga inimesel ta leonbergerit võtta ei soovitaks: „Eriti koera teismeeas, kui ta hakkab oma jõudu näitama, pead suutma end kehtestada, et teda vaos hoida. Rufuse keeruline iga sattus talvisele ajale ja siis ma vahel ikka kujutlesin, kuidas tal ühel heal päeval mööda kiilasjääd järele lohisen.“