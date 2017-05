"Seitsmeste uudiste" stuudios käis eile "Padjaklubi" staar Grete Klein, kes on viimasel ajal meedias figureerinud, kuna läks lahku oma endisest kallimast, politseinik Pirkko Pärilast ning teda on nähtud juba uue mehega. Klein ei soovi lahkuminekut ega uut suhet kommenteerida, kuna ta üritab eraelu puudutavat privaatsena hoida. "Tead, mis puudutab eraelu, siis ma üritan ikka võimalikult palju hoida endale, eriti kui see teema puudutab peale minu veel teisi inimesi, kellel võib-olla ei ole kõige mugavam, et sellised asjad kuidagi liiga ära lahatakse meedias. Selles mõttes ma pigem hoian seda madalat profiili, mis puudutab eraelu," ütles Klein. Kuid siiski on Kleini näol tegu avaliku elu tegelasega ning tema "Padjaklubi" karakter Laura on ülimalt populaarne noorte seas, nii on seda ka Laura blogi. Siiski paneb Klein südamele, et tema ja Laura on erinevad isiksused.

""Padjaklubi" Laura ja Grete on täiesti erinevad tegelased ja sellepärast ongi hea seda Laura blogi teha, et ma saan vahepeal nagu kuidagi ära käia. Laura ju suhtub asjadesse hoopis teistmoodi, Laura maailmavaade on hoopis teine ja Laura võtab kõike väga easylt. Võib-olla ongi hea olla selline kahestunud isiksus, et ma saan vahepeal olla Laura ja vahepeal siis olla mina ise," jutustas naine.