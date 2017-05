Pesufirma pani kurvika modelli katsetajaks, kas nende loodud ja õlapaelteta rinnahoidja annab vabadust ja mugavust selle kandjale.

Videol pannakse rinnahoidja tugevus ja hoidvus mitmeti proovile, sest näitsikud käivad batuudil hüppamas, jooksevad ja teevad hundirattaid, kirjutab Mirror.

Firma väidab, et rinnakad naised võivad rahus nende toodet kanda, sest nad ei pea muretsema, et nende büst paljastatud saaks.

Rinnahoidja on disainitud nii, et see peaks suutma kanda suisa 6kilost raskust - põhimõtteliselt 15 purki Heinzi ube...

Vaata videot SIIT!