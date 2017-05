Nahkjakk, mida kadunud Patrick Swayze kandis oma kuulsaimas filmis “Dirty Dancing” (1987), müüdi Los Angelese oksjonil 62 500 dollari eest.

BBC Newsi teatel läks haamri alla veel sadu 2009. aastal 57 aasta vanuses kõhunäärmevähki surnud staari isiklikke esemeid ja suveniire, sealhulgas surfilaud filmist “Point Break” ning särk, mida Patrick kandis romantilises draamas “Ghost”.

Swayze lesk Lisa Niemi ütles, et esemete mahamüümine tekitab temas vastakaid tundeid. “Olgu mis on, aga see on ikkagi mingisugune lahtilaskmine. Sellega on alati seotud mõningane kaotustunne.”

Patricku pere on leske kritiseerinud, kuna too pani enampakkumisele ka selliseid esemeid, mis Patrick oli väidetavalt lubanud neile kinkida. “See oli perekonna pärandvara,” väitis Swayze vennatütar Danielle Swayze. “See, et Lisa neid kalleid mälestusi maha parseldab, on otsekui kõrvakiil