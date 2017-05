Täna varahommikul õhkis enesetaputerrorist ennast Afganistani pealinnas Kabulis. Kaheksa tsiviilisikut hukkusid, kümned said viga. Vigasaanute seas oli ka Ameerika sõdureid, kes olid tõenäoliselt rünnaku sihtmärgiks, vahendab EuroNews.

Plahvatus toimus USA saatkonna lähedal. Kapten Bill Salvin kinnitab, et kolm Ameerika sõjaväelast said samuti viga. Plahvatuse sihtmärgiks olid soomustatud NATO sõidukid, mis on mõeldud sõjaväepersonali transportimiseks. Plahvatus toimus hommikuse tipptunni ajal.

"Kui kaks ameeriklaste tanki siia jõudsid, siis tormas ründaja nende poole ja siis käis plahvatus," kirjeldab üks pealtnägija. "Kui ma seda nägin, siis väntasin ratta seljas ruttu minema. Ameeriklased liikusid ka sellest kohast eemale."

Rünnaku eest pole keegi veel vastutust võtnud, kuid vaid nädal tagasi teatas Taliban, et alustab kevadiste rünnakutega.