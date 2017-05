4 fotot

MINEK: Koit ja Laura on Eestile tänavu Eurovisionil tõeline jackpot! Mõlemad on kord juba lauluvõistlusel käinud – Koit 1998. aastal Birminghamis ja Laura 2005. aastal Kiievis. Laulu autorile Sven Lõhmusele on see neljas võistlus. Taustalauljatel Kaire Vilgatsil ja Dagmar Ojal on see vastavalt viies ja neljas Eurovisioni lauluvõistlus. (Stanislav Moškov)