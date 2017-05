Rootsi printsessi Madeleine’i abikaasa Chris O’Neill on tasumata kinnisvaramaksu tõttu skandaali keskmesse sattunud.

Ajalehe Expressen andmeil on USA rahamehel maksmata ümberarvutatult umbes 38 600 eurot, mis on seotud tema Florida luksuskorteriga. Chris on varemgi maksuametiga pahuksis olnud: 2015. aasta algul selgus, et tema ja Madeleine on jätnud maksmata oma vabaajakorteri maksud. Mullu aga ilmnes, et tasumata on ka nende Florida luksussuvila kinnisvaramaks. "Mul on pea muid muresid täis, töötan sada tundi nädalas ja reisin palju," on Rootsi kuninga väimees ühmanud.

2013. aastal abiellunud Madeleine’il ja Chrisil on kaks last: kolmene Leonore ja peatselt kaheseks saav Nicolas. Pere elab praegu Chrisi töö tõttu Londonis.