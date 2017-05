Aasta ema valimise üle puhkenud skandaali sattunud Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir ütleb intervjuus "Radarile," et pole tahtnud ühtegi ema solvata - tema otsesaate sõnakasutus kukkus lihtsalt halvasti välja. Kuid selle kõrval pole tema sõnul ka kõige kõvemad kriitikud soovinud asja otse arutada, vaid valinud meedia vahendusel kritiseerimise tee.



Paari aasta eest lahkus Siiri Oviir poliitikast.Ta võttis koera, pani talle

nimeks Muki, ning pühendus kodule. Ta on kolme lapse ema, lisaks on tal ka

kokku seitse lapselast. Suure osa energiast suunab ta Eesti Naisliidule. Korra

aastas kulmineerub tema töö emadepäeva kontserdiga Estonias, kus

kuulutatakse välja Aasta ema. Sel aastal juhtub see 20ndat korda. Kuid

paraku ei lähe sel aastal nii sujuvalt kui möödunud kordadel, sest paljud on

nördinud asjaolust, et Aasta ema peab olema abielus.



“No meil on tegelikult reglemendis sees, et abielus kasvatanud lapsed

suureks, see tähendab, et lapsed on tunnetanud isa oskusi, isa head sõna,

ema head sõna. On kasvanud keskkonnas, kus nende jaoks on kaks vanemat. Kõik me püüdleme ideaali poole ja uskuge mind, me oleme abikaasaga kolm last üles kasvatanud, on vaja nii isa kui ema,” rääkis Siiri Oviir.



Ja isa ning ema peavad olema omavahel abielus. Just nii - aasta emaks ei

sobi naine, kes igal aastal lastele uut isa tutvustab. Seda Oviir 18. aprilli

"Ringvaate" saates seda väljendas ja see lause hakkas momentaanselt elama omaelu ning sellest sai teema, millest kõik räägivad. Oviir ise tunnistas, et

läks otsesaates sõnakasutusega rappa.



“No eks üks minu kahetsusväärne sõnavääratus, mida ma oma eelmist elu

arvestades, ma olin ikka pea 25 aastat poliitikas, poleks tohtinud juhtuda.

Aga teema on ka mulle väga südames ja ju ma läksin endast natuke välja. Nii

et vabandan ka teie saates ja see ei ole esimest korda, kui ma kellelegi

tegin oma ütlemisega haiget. Aga mõte ei olnud selles, et kedagi solvata või

kellelegi teha haiget, et vabandust need emad, kes tundsid ennast

puudutatuna,” vabandas Siiri Oviir ning kinnitas, et läks sõnakasutusega

rappa.



“See oli lause, mis oli selles kontekstis ebaõnnestunud ja ta tegi teistele

haiget,” kommenteeris Liisa Oviir.



“Et kas lahutatud, oli küsimus. Me oleme arutanud seda, seda ma seal

ütlesin, me oleme arutanud lahutamise võimalust. Aga kohe tekib ka

ühiskonnas küsimus, aga mitu korda lahutatud ja selle peale ma ütlesin, et

seda me ei tahaks, et niisugune situatsioon tuleb. Kordan veel, et kui

kellelegi see haiget tegi, see ei olnud mõeldud ühegi ema solvamiseks,”

rääkis Siiri Oviir.



Liisa on Siiri keskmine tütar. Ta on endine ettevõtlusminister. Praegu on ta

Riigikogus ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees. Tal

on kaks poega - üks 10 ja teine 13 aastat vana. Oma laste isaga ta koos ei

ela - Liisa lahutas abielu kuue aasta eest.

Liisa tunnistab, et antud teema tekitab temas palju erinevaid tundeid. Suurt

muret tekitab temas see, et selles teemas on läinud väga tugevaks

vastandumiseks.



“See, mis tema mulle on õpetanud, on see, et pere on kõige tähtsam ja peres

on tingimusteta armastus, on tingimusteta toetus. Ja ma toetan teda ka siis,

kui meie arvamused ei pruugi ühtida, ka siis toetan ma teda. Tekib küsimus,

kas selleks, et olla hea ema, peaks ema olema abielus. Ma kindlasti ei ole

seda meelt,” ütles Liisa.



Möödunud nädalal toimus Tallinna Ülikoolis Eesti Naisuurimus- ja

Teabekeskuse konverents. Neljapäeval käis kohal ka Siiri Oviir, kes

Naisliidu esindajana osales arutelul "Ettepanekuid naiste ajaloo

esiletoomisel".



“Ma ei tea, kas ta peab muretsema, sest ta on kindlasti väga-väga tubli ema,

kasvatanud lapsed tublideks suurteks inimesteks, ta ei ole väga noor selles

mõttes, et kellel ei ole kogemust esinemisega, aga jah, mure mul on,” vastas

Siiri küsimusele, kas sel aastal valitav Aasta ema peaks skandaali tõttu

muretsema. Ja lisab, et tal on mure, et valitud ema ründama ei hakataks.



Konverentsil olid kohal ka need, kes antud teemas on Oviiri otsesteks

vastasteks - mitmed "Virginia Woolf sind ei karda!" Facebooki grupi liikmed, aga ka näiteks Naised Köögis, kes Siiri Oviiri sõnavõtust ajendatuna populaarse

räpi tegid.



“Te olete varasemalt öelnud, et te tahaksite nende inimestega, kes ei ole

rahul, ühe laua taha maha istuda ja vestelda. Oleks see eile olnud võimalik,

nad olid sealsamas kohal?" päris "Radar" Oviirilt.



“Nad hoidsid meist eemale,” vastas Siiri Oviir. “Vaadake, nüüd on olnud juba

mitu nädalat seda niisugust kivide loopimist. Ja ma arvan, et võimalust

kokku saada, me ei ole ju teineteisele võõrad, me teame, kes on naisliidus,

kes kuuluvad woolfitaride hulka, kui neile midagi ei meeldi, siis nad

oleksid võinud meie pole pöörduda. Naisliit ei saa hõigata, kas kellelegi

midagi ei meeldi, et tulge nüüd meie juurde siia. Nii ei alustata ju

diskussiooni," nentis ta.



“Ma arvan, et statuudi kehtestab ikka see organisatsioon, kelle statuut see

on,” vastas Siiri küsimusele, mis juhtub, kui ühise laua taha maha istuda.

"Aga missugusele järeldusele jõuda, kui me ühe laua taha istume, eks see siis

paistab. Aga Virginia Woolfi kohta öeldes, et piisavalt kaua on nende poolt

olnud meie mittemõistmist interneti vahendusel. Aga jutlema nad

millegipärast meiega ei ole tahtnud tulla.”



Feministide gruppi kuulub Facebookis üle 6000 inimese, grupeeringu ladvikus

on mitmed tuntud inimesed, näiteks Oudekki Loone, Hille Hanso ja Katrin

Alekand.

Kuigi nemad on ise sõnavõttudest kõrvale jäänud, on grupi tavaliikmed

Oviirist ja Aasta emast rääkides äärmiselt aktiivsed. Muuhulgas leitakse, et

Siiri Oviir on aasta šovinisti valimistel kindel kandidaat ning arutatakse,

kas lahutatud tütre ema saab näiteks olla päris vanaema. Isiklikke rünnakuid

on mitmeid, üks teravamaid väidab, et Oviir ise aasta emaks ei sobiks, kuna

ta on oma lapse valesti kasvatanud, sest ta on üksikema.



Loomulikult on Siirigi kuulnud ansambli Naised Köögis värsket hitti Aasta

Ema, millele Kristiina Ehin tegi sõnad ajendatult just nimelt Siiri Oviiri

sõnavõtust. Muide, Naised Köögis liikmed Ehin ja Sofia Joons kuuluvad samuti

feministide gruppi Virginia Woolf sind ei karda.



“Kihvtid noored naised. Ma ei tea, mikspärast arvatakse, et kui ähvardad ja

teed laulu… Peale niisugust - mul on ka selgroog ja päris sirge. Peale

niisugust mina neid küll otsima ei lähe,” ütles Siiri Oviir resoluutselt.



Naisliidul on ka toetajaid



“Meile on poolehoidu avaldanud tegelikult väga paljud nii nooremad kui

vanemad, nimeliselt vast ei ole mul siin sobilik öelda. On ettevõtjad, on

mehed, on naised ja võib olla need kirjad, mis on minuni jõudnud, kas siis

smsidena või meilikirjadena, ma ütleks, et mingil määral on rohkem mehi,”

rääkis Siiri.



“Mu ema on olnud vast 30 aastat kindlasti ju avaliku elu tegelane. Tema

poliitilise karjääri kese on olnud siis naisõigused ja sotsiaalteemad. Ehk

siis ta on tegelikult olnud kogu aeg väljas nõrgema poole eest. Mina tean,

et ta hetkekski ei mõelnud kuidagi midagi negatiivset üksikemade suunas ega

ka kellegi teise suunas. Ta päriselt on inimene, kes austab erinevate

inimeste võimalusi,” ütles Siiri tütar Liisa.