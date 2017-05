Inglismaale sõitnud noormees läbis kaks korda lennujaama turvakontrolli.

Kui esimesel korral tema pagasi pärast nina ei kirtsutatud, siis teisel korral võeti ära kotis olnud võipakk. Kui toiduained on lubatud, siis miks ei või käsipagasisse pista võid?

Möödunud nädalal saatis Ingrid Inglismaal elava poja lennukile – ta pakkis poja seljakotti kolm pakki sinki, paki juustu, pätsi leiba ja paki võid. "Minu pojakene läks siis turvakontrolli: sai ilusasti turvast läbi ja läks minema," kirjeldab ta. Mõne aja pärast selgus, et lennuk hilineb. Ooteaeg on nii pikk, et noormehel on targem oodata väljumist hoopis kodus.

LENNULUBA EI ANTUD: Kuigi toitu tohib lennukile võtta, praagiti või turvakontrollis käsipagasist välja, sest leiti, et see võib sulada geeliks. (Stanislav Moškov)

Õhtul lennujaama naastes turvakontrollis enam nii libedalt ei läinud: võipakk võeti ära. Turvatöötaja sõnul oli hommikune läbilaskmine eksimus.