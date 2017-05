Ajal, mil riigikogulased ja erinevad eksperdid pole veendunud ravikanepi

kättesaadavuse parendamise vajalikkusest, on Eestis inimesi, kes sellest

hoolimata, salaja ja illegaalselt on valmis viimase õlekõrrena just

narkootikumide hulka liigitatud kanepiga ravi alustama.



"Kindlasti on neid, kes tulevad kohe kive loopima, teibivad sulle külge väga

halva ema sildi, kes täitsa ise oma tütrele narkootikume andis," rääkis

tänases "Radaris" ema, kes nägi, et üha suurenenud retseptravimite koguse

kõrval tema epilepsiahaige tütar aina haigemaks jääb.



"Kui ma mainisin, mis ma tegin ja kuidas ma tegin, siis saatis arst mind

sõna otseses mõttes Seewaldisse - seal pidavat olema eksperdid, kes

minusuguste narkomaanidega tegelevad," rääkis tänases Radaris ravikanepit

tarbima hakanud kahe väikse lapse isa, kes väisas poolteist aastat mööda

haiglaid, et teada saada, miks ta ühel hetkel poole oma nägemisest ning

liikumisvõimest oli kaotanud.



11. aprillil kogunes riigikogu sotsiaalkomisjon arutama kanepi

raviotstarbelist kasutamist ja kanepituru reguleerimist Eestis. Esmakordselt

viibis kohal ka Kanada kannabinoidi kliiniku doktor, kes oli esimene

sellealane ekspert, kes Riigikogus asja arutas.



Dr. Verbora on Toronto Kannabinoidi Kliiniku doktor. Nimelt on Kanadas

kanepis sisalduvate kannabinoidravimite kasutamine karmide regulatsioonide

all legaalne. Kannabinoidi kliinikuid on üle Kanada tänaseks 15. Patsientide

arv kasvab meeletul kiirusel. Sisuliselt on tekkinud olukord, kus kanepit ei

suudeta vastavalt nõudlusele toota.



"USA-s me näeme, et on tekkinud kanepipagulased. Ja näeme neis osariikides,

kus ravikanep keelatud, kuidas must turg on hakanud neid patsiente varustama

ja on tekkinud inimesed, kes seda ära kasutavad, ilma, et nende toode oleks

kontrollitud ning ei põhjustaks halba," rääkis dr. Verbora "Radaris".



Läbi perearstide saatekirja on viimase kahe aasta jooksul jõudnud Dr.

Verborani enam kui 2000 patsienti, kes püüavad leida leevendust erinevatele

kroonilistele haigustele. Tema juures käib igapäevaselt 20 kuni 30

patsienti, soovides ravi hulgiskleroosile, vähile, klaukoomile, epilepsiale.



"On vaid väike protsent patsiente, kelle puhul me näeme, et see ravi pole

efektiivne või lihtsalt ei tööta," kinnitas Kanadas üha populaarsemaks

kasvava kanepiravi arst. "Mina soovin, et ravikanep oleks kättesaadav

ravimina. Et seda saaks välja kirjutada retseptiga ning kontrollitud

doosidega."



Eestis on kanepil baseeruv ravim, nimega Sativex, ametlikult olnud

kättesaadav patsientidele 2005. aastast. Tänaseks on see teadaolevalt

jõudnud ühe Eesti patisendini. Väidetavalt puuduvad patsiendid või on selle

kättesaamise protseduur arstide jaoks liiga keeruline.

"Radar" kohtus siiski kahe inimesega, kes kinnitavad, et nad on lootusetus

seisus soovinud arstidelt ravikanepit, kuid pole saanud. Mistõttu on nad

seda ise salaja ja ebaseaduslikult hankinud.



Epilepsiahaige tütre ema



"Laps hakkas kuidagi kummaliselt ära kaduma. Esialgu mõtlesime, et

puberteediga seotud kasvuraskus. Aga siis edasi tekkisid kokkukukkumised ja

krambid," kirjeldas haiguse kulgu anonüümseks jäänud ema "Radarile".



Kokkukukkumised ja krambrid viisid mures pere arsti juurde. Tehti uuringud,

kuid midagi ei leitud.