Juhtumid, kus klient ostab esindusest kasutatud auto, millel ilmneb suuri ja kulukaid puudusi, on erandlikud. Auto ajalugu saab aga kontrollida ka sõidukit eraisikult ostes.

Hiljuti kirjutas Õhtuleht naisest, kes ostis Tartu autosalongist 5000eurose Peugeot’, mille eelmine omanik oli andnud uue auto sissemaksuks. Müügimehe sõnul pidi auto igati sõidukõlblik olema, kuid kui 600 kilomeetrit oli seljataga, avastati Peugeot’ margiesinduses Amservis vead, mis küündisid 4000 euroni.

"Sellised summad ja juhtumid on erandlikud," räägib Amservi kasutatud autode müügijuht Raivo Rumberg, kes on autoesindustes töötanud 15 aastat.

«Üldreegel on lihtne – kui on esinduse auto, on see korda tehtud või kõrvaldamata puudused loetletud.» Amservi kasutatud autode müügijuht Raivo Rumberg

"Mõnes esinduses ei ole kindlat kasutatud autode ostu-müügi-protsessi ja müügimees teeb omaloomingut. Meie oleme loonud süsteemi ja see toimib," kinnitab ta. "Üldreegel on lihtne – kui on esinduse auto, on see korda tehtud või on kõrvaldamata puudused loetletud."