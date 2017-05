Töötukassa tunnistas aastaid töövõimetu puudega mehe täiesti terveks.

14 aastat tagasi juhtus saekaatris töötanud Ervinil õnnetus – saag rebis ta paremalt käelt pöidla ja nimetissõrme. Kolm allesjäänud sõrme on liikumatud. Sellest alates on ta olnud osaliselt töövõimetu. Uue hindamissüsteemi järgi otsustati aga, et kaotatud sõrmed ei takista töötamist.

"Otsuses seisab, et töövõime langust ei ole tuvastatud. Et ei saa teha küll täppisliigutusi, kuid töötegemist see ei sega. Huvitav, mis tööd ma siis tegema peaksin? Lähen riidenagiks?" on 54aastane Ervin nõutu.

Ervini parema käe närvid said õnnetuses niivõrd palju kahjustada, et allesjäänud kolm sõrme on kanged ja kõverad ning seisavad truult teineteise kõrval kui kolm vankumatut tinasõdurit.