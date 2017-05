Attention! Attention! Sõnumid tsoonist. "Ma loen neid sõnu, lauseid, vaatan seda teksti ja tahaks selle siis põletada. Miks? Sest see tekst on liiga hea, liiga aus, liiga fakin päris... Ja ma pole nii väga kindel kas see kaheperseline mängumaailm händlib selle päris kunsti ära... Kas see maailm on seda kunsti üldse väärt?" Mo aknal on trellid ja rõske on torn, neis sõnades nii mõnusalt valus see äratundmine on... Tänan teid, kes te olete mulle siia kirjutanud ja joonistanud, tänan nende heade soovide ja sõnade eest. Need hoiavad moraali üleval. Kuid siit vanglast ärge oodake mult vastust. Juhtus see, mis juhtuma pidi. See polnud rööv ega röövi katse, te ilmselt teate seda isegi... Vastused tulevad siis, kui selleks on õige aeg. Mulle lähedased inimesed tunnevad end juhtunus süüdi. Teile ma siiski pean vastama ja siin see on. (Inspireeritud Räpase Päeviku luulest) KUI KÜSINUD SA OLEKS "SÖBER, KUIDAS LÄHEB?" MO AKNAL ON TRELLID JA RÕSKE ON TORN, KÜLMA TALVE ÕUDUSUNENÄOS ETTE MA NÄGIN. SÜDA, SÜDAMEST MA EI RÄÄGI, SEE VALUKOJA KATEL, SULATAKS NEED TALVEKUUD HETKEGA LÄBI. KUID JÄINE VEEBRUAR SULAB ALLES AUGUSTI ALGEL, ÄRKAVAD VESUUVID, MARUD MO'S KOOS SIIS. SENI MA KIRJUTAN SEA SILMA VALGEL, ET NEED SÕNAD ÖÖRAHU SIIN TOOKSID. ANDESTADA, SÖBER SULLE, KUIDAS MA KÜLL SAAKSIN, KUI ANDESTADA ENDALE MA EI SUUDA. ANDESTUST, KUI KEEGI, PALUMA PEAKS SIIN, SIIS OLEN SEE MINA, VASTUOLUDE BERMUUDA. SEE PÕLETAV SÜÜTUNNE LAS MO KANDA JÄÄB, MA IKKA ISE, KEEGI MIND EI KÄSKIND. JA KUI KÜSINUD SA OLEKS "SÖBER, KUIDAS LÄHEB?" OLEKS MA VALETAND, ET HÄSTI. Teid tervitades, Beebilõust aka Andrus Elbing

