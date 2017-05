Mart Helme on intervjuus ajalehele Postimees öelnud, et suur osa meie kultuurist seisab nõukogudeaegsel vundamendil. See on ilmselt kõrgeim hinnang Nõukogude Eesti kultuurile, mis taasiseseisvusaja jooksul on kõlanud. Paradoksaalselt on Helmel õigus, kuid ilmselt mitte selles mõttes, mida tema silmas pidas. Samavõrra õigus oleks olnud ka siis, kui ta väitnuks, et meie tänane kultuur seisab sõjaeelse eesti kultuuri vundamendil või laiemas tähenduses ka Vana-Kreeka ja renessansi kultuuril. Igasugune läbi aegade kestma jääv ning inimestele hingeharidust ja vaimukosutust pakkuv kunstiteos saabki sündida vaid põlvkondade järjepidevusele toetudes ning kui õpitakse tundma seda, mida on loonud varasemate aegade meistrid. Eriti viljakas on looming siis, kui eelkäijad annavad oma oskusi ja kogemusi järeltulijaile edasi. Sel juhul saame rääkida koolkondadest ja süsteemi edasikandumisest, nagu see on omane meie teatrikunstile. Kultuurirevolutsioonid võivad sünnitada küll üksikuid sähvatusi, kuid üldjuhul on need kurjast, sest nendega kaasneb varemloodu eitamine või koguni hävitamine, mis viib paratamatult teadmiste hägustumisele ja oskuste allakäigule. Seetõttu muutuvad nii kunsti tegijad kui ka tarbijad lihtsalt harimatumateks ja peavad taas nullilähedalt alustama ehk jalgratast uuesti leiutama.

Paljudes elusfäärides – pereelust poliitikani – on tavaks lausuda, et inimesed on suutelised õppima vaid omaenese vigadest, mitte eelkäijate kogemusest. Kunstiloomes ja ka kultuurisfääris laiemalt pole see kindlasti nii. Sest isegi noored vihased mehed, kes tihtipeale alustavad eelkäijate tehtu eitamise ja oma õpetajatele selja pööramisega, jõuavad tavaliselt keskeas välja eelmiste põlvede kogemuse hindamise ja sellest õppimiseni, millega kaasneb ka noorusliku ultrarevolutsioonilisuse mõningane häbenemine.

Tark rahvas ei lammuta oma kultuuri 20. sajandil on ühiskondlik-poliitiline kord ja majandussüsteem muutunud Eestis lausa viis korda. Meie rahva tarkust ja sallivust on näidanud, et kordagi pole need muutused kaasa toonud midagi kultuurirevolutsiooni taolist. Viiekümnendate algul sisuliselt võõrvõimu tehtud lühiajaline katse eelnenud kultuuriloo eitamiseks lõppes Stalini surmaga. Mõne aasta möödudes omandasid meie kunstiloomes taas kaaluka koha vahepeal represseeritud meistrid, aga ka repressioonides hukkunute looming. Tasapisi hakkasid kodumaises kultuuripildis väärtustatud kohta leidma sõja lõpul välismaale põgenenud suurkujude (M. Under, G. Suits, A. Gailit, K. Ristikivi, E, Tubin jt) teosed. Pärast 1991. aastat pole aga enam põhjustki eristada kodu-eesti ja välis-eesti kunsti nii mineviku kui ka tänapäeva tähenduses ning arutlused selle üle, kes kus elab, tunduvad naeruväärsena. Samas on eesti kultuuri loomulikuks osaks võetud ka siinne venekeelne kirjandus- ja teatrilooming. Tähelepanuväärne on aga see, et iseseisvuse taastamisega ei kaasnenud nõukogude ajal kõrgelt pärjatud inimeste ja nende loomingu põlu alla langemist. Eesti rahvas on kõigil aegadel osanud teri sõkaldest eristada ja targalt hinnata teda subjektiivselt ausalt teeninud inimeste panust, tänu kellele on meie keel, hariduselu ja kultuur püsima jäänud. Kummalisel kombel on ka kõige radikaalsemad ja rahvuslikumad poliitikud selle koha pealt rahvast kuulama jäänud. Ning kord Tallinna volikogus Gustav Ernesaksa pärandi jäädvustamisel kõlanud küsimus „Kas see on too taat, kes Leninist laulis?” ongi jäänud vaid võpatust tekitanud hüüdjaks hääleks kõrbes. Kusjuures selline on olnud suhe mitte ainult isikutesse, vaid ka kultuuriinstitutsioonidesse. Läbi ajalootormide on püsima jäänud ja tänagi endale olulise koha leidnud meie loomeliidud. Eesti teatrikunsti populaarsuse ja püsiva kõrgtaseme alus – kogu riiki kattev repertuaariteatrite võrgustik – tekkis laulu- ja mänguseltsidena tsaariajal, kujunes välja esimese iseseisvuse jooksul ja stabiliseerus sõjajärgseil aastail. Viimaseil aastakümneil on kultuurijuhtidel olnud tarkust seda mitte lõhkuda ning kindlustada varasemaga samaväärne riigi toetus. Sama kehtib ka muuseumide ja raamatukogude, aga ka kunstikõrgkoolide kohta. Kahetsusväärselt kaotas nõukogude võim kultuurkapitali. Kuid pärast selle taastamist (1994) on püsinud eri erakondadest kultuuritegelaste vahel vaikiv kokkulepe, et seda seadust parandama ei hakata, sest mis tahes rahandusministri eestvedamisel saaks seda vaid halvemaks teha. Seetõttu pole ma kunagi kasutanud kultuurist rääkides mõistet ”areng” ning olen suhtunud irooniliselt kultuuriasutustelt arengukavade nõudmisse. On siis Kivirähk ja Lennuk kõrgemal arengutasemel kui Kitzberg või Raudsepp, kas saame pidada Panso-aegset Noorsooteatrit madalamaks Nüganeni Linnatearist? Suurt annet tuleb hoida Mart Helme rahustuseks võiks nentida, et kogu meie avalikus elus pole olnud ega ole midagi enam rahvuslik-konservatiivset kui meie kultuuripoliitika ja -süsteem. Seetõttu on kummastav kuulda etteheidet, et meie viimase veerandsajandi kultuur pole jõudnud esimese vabariigi aegsele tasemele või mõni lavastaja pole juba mitu aastat midagi „teinud“. Selles peitub suhtumine kunstimeistritesse kui teenindajatesse, kes on teatud sagedusega kohustatud pakkuma „kvaliteetset” loomingut. Ja muidugi peaksid praegu niinimetatud kirjaniku- või kunstnikupalgal olevad inimesed tootma ka kindlaksmääratud arvu šedöövreid. Ega ikka ei peaks! Nad võivad sel palgal olles ka lihtsalt mõelda või oma maailmapildi avardamiseks kas või reisida. Kas sisuliselt vaid ühe teose kirjutanud Cervantes on võrreldes 30 näidendit loonud Shakespeare’iga oma kuulsuse eest midagi inimkonnale võlgu? Või 41 lavastust loonud Nüganen vähemväärtuslik mõnest oluliselt rohkem lavastanud kursusekaaslasest? Ning ka teatrijuht pole kohustatud näitlejaid ega publikut uute lavastustega „teenindama“. Kui publikuhuvi püsib, siis on tema peamiseks ülesandeks tagada loomisvõimalus neile kolleegidele, keda ta usaldab.