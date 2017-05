Täna tutvus riigikogu majanduskomisjon Rail Balticu (RB) tasuvusanalüüsiga. Majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk leiab, et uuringus on vähe bluffi ning see kajastab RB projekti objektiivselt.

Majanduskomisjoni esimehe sõnul tunnistati Rail Balticu tasuvusanalüüsis, et raudteega kaasnevat kaubavoogu ei saa kindlasti garanteerida, vaid selleks on vaja kõigi osapoolte ühtset pingutust. "Teine pool on see, et reisijate vedu on ikkagi kolme Balti riigi sisene ja sealt kaugemale minek ei ole kindlasti kasumlik,“ sõnab Kokk.

Majanduskomisjoni esimees leiab, et kui RB trassi ehituseks on võimalik saada 20-protsendilise omaosalusele 80 protsenti Euroopa raha juurde, siis seda võimalust tuleb kasutada. "Samas peaksime ajama Eesti asja ning lahendama esmajärjekorras Ülemiste transpordisõlme väljaehitamise küsimuse, ühendused sadamaga koos vajalike viaduktidega ning alustama Rail Balticu ehitust Tallinnast Pärnu suunas," teatab Kokk.