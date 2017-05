Sherlock Holmes ja doktor Watson urineerivad tualetis. Watson kuulab, kuulab, ja küsib siis: "Millest see tuleb, Holmes, et minu juga teeb plärinat, aga teie lasete vaikselt?"

"See tuleb sellest, kulla Watson, et teie lasete minu kinga peale, mina aga jälle teie taskusse."