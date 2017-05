Vastabiellunud Siret Kotka-Repinski, endine Kotka, on oma valijatele riigikogu veebilehel leitav juba uue nimega.

Tuleb ka tähele panna, et muutunud on ka poliitiku meiliaadress. Selleks on nüüdsest siret.kotka-repinski@riigikogu.ee.

Siret Kotka-Repinski abiellus Martin Repinskiga 30. aprillil Narvas.