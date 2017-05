Jennifer Lopez kasutas Metropolitani kunstimuuseumi moeinstituudi galat oma uue kallima tutvustamiseks.

Lauljanna ilmus maailma suurimale moepeole koos pesapallur Alex Rodriguezega, kelle ekspruutide nimistusse kuuluvad nii Madonna kui ka näitlejatarid Cameron Diaz ja Kate Hudson.

Kolm korda lahutatud Lopez ja kurikuulus naistemees on kurameerinud mõned kuud. Ajakirja People allikas väitis märtsis, et Alex on Jenniferist ammu unelenud. Lisaks ühendavat neid latiinojuured ning armastus New Yorgi vastu.