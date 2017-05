Venemaa ja Saksamaa liidrid Vladimir Putin ja Angela Merkel kohtusid täna Sotšis. Äsja lõppenud pressikonverentsil oli Venemaa presidendil öelda karme sõnu Ukraina suunal, samuti kinnitas ta, et tema riigis on opositsioonil võimalik rahulikult meelt avaldada.

Putin alustab Saksamaa kui liitlase kiitmisega, kuid ei jäta mainimata sakslaste sõltuvust Vene kaupadest ja gaasist, viies jutu sujuvalt üle Vene ekspordi tähtsusele.

Putin räägib, et Krimmi elanikel pole Ukraina rahaühikust grivnast sooja ega külma, seega ei näe tema selles probleemi, et sealne rahvas eelistab vene rubla või ka muud valuutat. Putin süüdistab Kiievit Euroopa partnerite soovide vastu minemises. Ka on Ida-Ukraina pingelises olukorras ja majanduslikus kitsikuses tema hinnangul süüdi vaid Kiiev. Süüria osas loodab ta, et sõltumatud uurijad suudavad leida vastuseid keemiarünnakute korraldajate osas.