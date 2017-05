Teisipäeval, 2. mail, näidatakse Riccardo Milani 2014. aasta komöödiafilmi "Scusate se esisto!" (ingl "Do You See Me?"), mis on inspireeritud arhitekt Guendalina Salimei elust. Vaata treilerit .

Varasematel aastatel Kumu auditooriumis toimunud filminädal on sedapuhku kolinud suuremasse saali. Kavas on viis filmi, mida näidatakse itaalia keeles ingliskeelsete subtiitritega.

Neljapäeval, 4. mail, saab vaadata Giacomo Campiotti 2013. aastal valminud romantilist komöödiat "Bianca come il latte, rossa come il sangue" (ingl "As White as Milk, as Red as Blood"). Vaata treilerit.

Reedel, 5. mail, näeb Fausto Brizzi 2013. aasta komöödiat "Pazze di me" (ingl "Women Drive Me Crazy"). Vaata treilerit.