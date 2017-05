Aasta ema valimise üle puhkenud skandaali sattunud Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir ütleb intervjuus "Radarile", et pole tahtnud ühtegi ema solvata - tema otsesaate sõnakasutus kukkus lihtsalt halvasti välja.

Kuid selle kõrval pole tema sõnul ka kõige kõvemad kriitikud soovinud asja otse arutada, vaid valinud meedia vahendusel kritiseerimise tee.

"Nüüd on olnud juba mitu nädalat seda niisugust kivide loopimist. Kui neile midagi ei meeldi, siis nad oleksid võinud meie pole pöörduda. Naisliit ei saa hõigata, kas kellelegi midagi ei meeldi, et tulge nüüd meie juurde siia. Nii ei alustata ju diskussiooni," räägib Siiri Oviir.

"Aga missugusele järeldusele jõuda, kui me ühe laua taha istume, eks see siis paistab. Aga Virginia Woolfi kohta öeldes, et piisavalt kaua on nende poolt olnud meie mittemõistmist interneti vahendusel. Aga jutlema nad millegipärast meiega ei ole tahtnud tulla," sõnas ta.

Kuidas suhtub Siiri Oviir kerkinud skandaali, vaata täna õhtul kell 20 Kanal 2 saates "Radar".