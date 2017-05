"Ta võib rääkida tunde ja tunde nii, et sa kuulad suu ammuli. Tal on igast olukorrast võtta mingi jutt või kogemus," kirjeldab kooliõpetaja Jusket Gustav Adolfi Gümnaasiumi abiturient Gertrud.

Ajaloolane, Tallinna volikogu liige, kirjanik, giid, isa, koolliõpetaja - see on tänavu 40-aastaseks saanud Jaak Juske lühike resümee.

19. aprilli hommikul ootab Juske klassiruumis õpilasi. Kõlaritest kaigub ABBA legendaarne hitt "Dancing Queen". Juske laulab kaasa ja hakkab rääkima õpilastele: "Pere loomisega tahetakse kaua venitada. See on mõistetav ahvatlus. Me oleme tihti liiga nõudlikud. Unistame partnerist, kes oleks täiuslik. Aga meist keegi pole täiuslik. kui see õige hetk tuleb, siis pange täie rauaga," annab Juske abiturientide viimases ühiskonnaõpetuse tunnis soovitusi. Jaak Juskel on endal neli last.