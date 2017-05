ÜRO Lastefond ehk UNICEF teatas, et näljahäda mõõtmed Aafrika riigis Somaalias on võtnud palju tõsisemad mõõtmed, kui aasta alguses arvati. Üle 275 000 lapse võivad elu kaotada, 1,4 miljonit jäävad aasta jooksul nälga, kirjutavad Reuters ja Yahoo! News.

Somaaliat laastavad praegu kohutav põud ja kuivus, mis on omakorda nii arengumaade hulka kuuluva riigi näljahäda ääreni. Aasta lõpuks võivad näljas olla kuni 1,4 miljonit last, kellest omakorda üle 275 000 võivad olla surmaohus. Neid lapsi ähvardavad näljasurmale lisaks veel koolera ja leetrid, millesse on UNICEFi esindaja sõnul nälginud lapsel üheksa korda suurem tõenäosus haigestuda.

Pressiesindaja Marixie Mercado kirjeldab, et raskelt alatoitunud laps võib koolera kätte surra vaid loetud tundide jooksul. Koolera peamiseks sümptomiks on vedel kõhulahtisus, mis võib kesta päevi ja viib kehast viimsegi toitaine. Põud on koolera levikule kaasa aidanud ning on juba nõudnud sadade inimeste elud. Samuti on riigis juba 90ndate aastate algusest käinud kodusõda.

Eelmise aasta novembrist on umbes 600 000 inimest pidanud oma kodudest lahkuma, et põua eest paremasse elukeskkonda pääseda. Seda riigis, kus üle miljoni inimese on niigi permanentselt püsiva elukohata. ÜRO Pagulaste Amet kirjeldab kliimapagulust: kliimamuutuste, üleujutuste, põudade ja looduskatastroofide tõttu on paljudes piirkondades järjest raskem leida vett, pidada loomi või kasvatada vilja. Inimesed põgenevad halbade ilma- ja põllumajandustingimuste eest mujale, kus aga juba ees olevad kogukonnad lisasuude üle sageli ei rõõmusta. Kliimamuutused toovad kaasa kahju mitte ainult loodusele, vaid ka nälja ja vägivaldsed konfliktid eri inimrühmade vahel.