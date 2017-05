The Suni teatel on briti poptäht Cheryl ja One Directioni laulja Liam Payne pannud oma pisipojale nimeks Bear – Karu.

Lapsuke tuli ilmale 22. märtsil. “Cheryl ja Liam tahtsid last enne nime otsustamist tundma õppida,” räägib lehe allikas. “Enne sündi neil nime Bear valmis mõeldud polnud.”

Beari nime kannavad ka näitlejannade Kate Winsleti ja Alicia Silverstone’i pojad. Tippkokk Jamie Oliveri neljas laps viiest kannab nime Buddy Bear.

Nüüdseks juba kaks korda lahutatud Cheryl (33) ja Liam (23) tutvusid 2008. aastal Briti “X-Factoris”, kui viimane oli alles 14aastane lauljahakatis.