Skandaalsetest tõsielu seriaalidest "Abielus esimesest silmapilgust" ja "Prooviabielu" tuntuks saanud Helen Kõpp proovib nüüd kätt kaardimoori ametis. Naist on võimalik jälgida terve mai kuu, veebikanali Melu.tv vahendusel, kus Helen paneb iga päeva kohta tarokaarte.

Helen avaldas tutvustavas videos, et tegelikult on ta väga kaua aega tegelenud ennustamisega ning huvi esoteerika vastu sai alguse juba väga noores lapsepõlves, kui ta teatud sündmusi ette nägi: "Siiani on olnud aegu, kus ma näen ette midagi. Ma kasutan seda oma abiks ära ja teiste abistamiseks ning laon ingli taro kaarte."

Helen loodan, et tema ennustusest saavad inimesed kasu ning lisas ka, et ta sõbrad on teda sageli hiljem tulnud tänama, et ta neid kaardi panekuga aitas.

Heleni ennustusi saad jälgida siit!